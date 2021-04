Iván García: Para la segunda ronda estamos mejor preparados

Baloncesto Venezolano

Domingo 25| 8:25 pm





PRENSA INDIOS DE CARACAS. Indios de Caracas inicia este domingo la segunda vuelta de la ronda regular en la Superliga de Baloncesto, con la mente clara cada uno de los jugadores y el cuerpo técnico con los ajustes necesarios para afrontar este nuevo reto.

“Más que ajustes creo que tenemos que pensar más que todo en esos vacíos mentales que hemos tenidos por ráfagas de dos a tres minutos, no puedo hablar de un partido, en tres o cuatro partidos que nos ha pasado en un par de ellos nos costó la victoria”, analizó el entrenador Iván García.

El clan caraqueño dejó en la primera vuelta un récord de 4-4, apretando en los dos últimos compromisos, luego de sufrir duras derrotas.

“Hemos hecho énfasis sobre ese trabajo grupal de lo que necesitamos en nuestros sistemas de juegos, ser más creadores en las descargas y los pases extras, necesitamos que no sea de a rato, sino que esté en el equipo durante los cuarenta minutos”, destacó García.

Esta tarde, a las 5:05 PM, Indios enfrentará a Centauros de Portuguesa, equipo que se dominó en el primer juego de la serie con pizarra 79-74.

“Nosotros tenemos que mejorar cosas que hicimos contra ellos en el primer juego. Darle un poco más de calidad a la parte ofensiva nuestra y la defensa frente a ellos. Los ajustes frente a los bases, en este caso Kelvin Peña y además controlar los tiros perimetrales y mantener el trabajo que hicimos con ellos en el primer duelo podría ser un punto a favor nuestro para terminar de dominar la serie ante Centauros de Portuguesa”, dijo el mandamás de los capitalinos.

En los últimos compromisos, los indígenas se han valido de los tiros de larga distancia para poderse llevar las victorias y Emilio Cappare ha sido protagonista de ello, “Los tiros se dan gracias a mis compañeros de equipo que arrastran las marcas y me encuentran solo en la línea de tres y he aprovechado que he estado bastante certero”, destacó Cappare.

La tropa aborigen disputará cada compromiso de esta segunda ronda con la tarea de seguir sumando victorias para sellar el boleto a la postemporada en su primera participación en este certamen.

“Creo que la segunda etapa será realmente diferente ya que ellos se han corregido, han tenido la oportunidad de verse en video y han conversado entre ellos que es lo más importante”, soltó seguro García, el cacique mayor del clan.