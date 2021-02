Sin Brasil, siete equipos buscarán en Cali cinco cupos para la AmeriCup

Baloncesto Internacional

Sin Brasil, que por la pandemia del coronavirus no pudo entrar a Colombia pero ya está clasificada a la AmeriCup de 2022, siete equipos buscarán a partir de este domingo en Cali los cinco cupos restantes de los grupos A y B en la tercera ventana de la clasificación al torneo.



En el Grupo A del clasificatorio para la AmeriCup 2022, que se juega en formato de "burbujas" con cada ventana en sede única, está al frente Venezuela con tres triunfos y una derrota, con siete unidades, escoltada por Argentina (3-1, con siete puntos), Chile (1-3, con cinco) y Colombia (1-3, con cinco).



La 'Canarinha' lidera de forma invicta el Grupo B con cuatro triunfos y ninguna derrota, para ocho unidades; superando a Uruguay (2-2, con seis puntos), Panamá (2-2, con seis) y Paraguay (0-4, con cuatro).



En el caso de Venezuela, la selección que dirige el argentino Fernando Duró garantizará su clasificación con un triunfo en alguno de los dos partidos que disputará en esta ventana, ya sea frente a Colombia el domingo o frente a Chile el lunes.



Sin embargo, tendrá que lidiar con la baja del alero Michael Carrera, que juega en el Força Lleida Club Esportiu de España, y que es el máximo anotador del equipo en el clasificatorio.



Argentina, entre tanto, no tendrá a sus hombres más destacados, como el base Facundo Campazzo de los Denver Nuggets y los que juegan en Europa, pero le basta con que Colombia o Chile pierdan alguno de sus partidos para asegurarse un cupo en el torneo continental.



La 'Roja', por su parte, requiere revalidar el buen rendimiento mostrado ante Argentina y Venezuela en la ventana anterior para tratar de conseguir la clasificación, que lucha mano a mano con Colombia con la que iguala en puntos.



Sin embargo, sentirá las ausencias de Manuel Suárez, Marcelo Pérez y Sebastián Herrera, el primero por una rotura de menisco jugando para el Juaristi ISB de España y los dos últimos por las restricciones impuestas por la pandemia.



Finalmente Colombia apunta a conseguir la clasificación en casa y para ello tendrá como principales cartas a jugadores que hacen parte de equipos extranjeros como Braian Angola, Hansel Atencia, Tonny Trocha y Andrés Ibargüen, entre otros.



En el Grupo B, Uruguay y Panamá tienen las principales opciones de clasificar ante una floja selección paraguaya que aún no ha podido ganar ningún partido en el campeonato, pues acumula cuatro derrotas.



La selección centroamericana tiene como principal novedad a su nuevo entrenador, el puertorriqueño Flor Meléndez, quien reemplazó a su compatriota David Rosario , destituido por no entrenar a los canaleros en la pasada ventana de noviembre por otros compromisos laborales.



El equipo podrá clasificarse el domingo, cuando estaba programado su partido contra Brasil, sin la necesidad de jugar, pues si Uruguay vence a Paraguay, la 'Albirroja' quedará eliminada y de paso se asegurará el otro cupo la selección 'Charrúa'.



- Partidos de la tercera ventana clasificatoria a la AmeriCup de los grupos A y B:



Paraguay-Uruguay, Colombia-Venezuela y Chile-Argentina.



Panamá-Uruguay, Colombia-Argentina y Chile-Venezuela.

