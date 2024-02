¡Trágico suceso! Mira lo que le paso al expresidente Sebastián Piñera y cuáles fueron las causas (+Video)

La tarde de este martes, un fatídico accidente aéreo en la zona del Lago Ranco ha cobrado la vida del ex Presidente Sebastián Piñera. La aeronave, un helicóptero que transportaba a cinco ocupantes, entre ellos el ex Mandatario y el piloto, se precipitó, resultando en la pérdida irreparable de sus vidas. Tres personas lograron sobrevivir al trágico suceso. Según lo informado, tras caer al lago, el exmandatario intento quitarse el cinturón de seguridad, pero no le fue posible, lo que complico la situación.

El delegado presidencial de Los Ríos se trasladó de inmediato al lugar del accidente para verificar los detalles de este lamentable incidente.

Breve trayectoria de Sebastián Piñera

Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Santiago, Sebastián Piñera Echeñique, ingeniero comercial con mención en Economía, deja un legado político significativo. Con cuatro hijos fruto de su matrimonio con Cecilia Morel, Piñera tuvo una destacada participación en la vida política chilena.

Desde su simpatía inicial con la Democracia Cristiana durante la época universitaria hasta su elección como senador por la 8ª Circunscripción Región Metropolitana Oriente entre 1990 y 1998, Piñera desempeñó un papel relevante. Aunque ingresó a Renovación Nacional (RN) una vez electo, su carrera política incluyó la presidencia de RN entre 2001 y 2004.

Su intento presidencial en 1999 se vio truncado a favor de Joaquín Lavín, candidato de la UDI. Posteriormente, en 2005, compitió nuevamente por la presidencia como candidato de RN, perdiendo en segunda vuelta contra Michelle Bachelet con un 46.5% de los votos.

La noticia de su trágica muerte en el accidente aéreo ha conmocionado al país, recordando la figura y el legado de quien fue presidente de Chile entre 2010 y 2014.