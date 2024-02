¡Una tragedia! Cifra de muertos se actualiza tras ola de incendios que azotan el centro de Chile

Es el tercer día que Chile está intentando combatir con todas sus fuerzas, los intensos incendios forestales que han sido declarados como los más mortíferos en la historia reciente de la nación austral. Aún hay varios puntos ardiendo en la región de Valparaíso, que es justamente la zona que se ha visto más afectada con la tragedia.

En la mencionada región los fallecidos ya superan el centenar, llegando a registrarse hasta 112 muertos. Los desaparecidos se cuentan por cientos, teniendo en cuenta que el incendio se produjo en zonas superpobladas que hoy ya han quedado reducidas a cenizas por acción del fuego.

En la región de Viña del Mar, otra de las zonas más afectadas por los incendios, los sobrevivientes están sin techo y se encuentran en vecindarios sin vecinos y calles llenas de escombros quemados. En medio del desastre, se encuentran testimonios de los afectados, entre ellos una mujer jubilada de 67 años que contó su experiencia.

“Yo salí de mi casa, cerré la puerta y me fui. Ya no supe más porque me fui al centro de Viña del Mar”, comentó mientras señalaba su vestido y explicaba que ahora eso era lo único que le había quedado.

Las cifras de muertos se actualizaron en horas de la noche, cuando el subsecretario de Interior, Manuel Monsalve informó que habían ya 112 fallecidos. Más temprano había informado que al menos 32 personas ya habían sido identificadas.

En Valparaíso se implementó un nuevo toque de queda como parte de las medidas para impulsar las labores de ayuda a las víctimas y el levantamiento de los fallecidos. Este toque de queda estaría funcionando hasta las 10:00 hora local de hoy lunes, que sería igual a las 13:00 horas GMT. La información la dio a conocer la ministra de Interior, Carolina Tohá.