Cremonese vs Atalanta: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 de la Serie A

Suscríbete a nuestros canales

El cotejo entre Cremonese y Atalanta, por la fecha 8 de la Serie A, se jugará el próximo sábado 25 de octubre, a partir de las 14:45 horas, en el estadio Giovanni Zini.

Así llegan Cremonese y Atalanta

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Cremonese en partidos de la Serie A

Cremonese viene de un resultado igualado, 1-1, ante Udinese. Posee un historial reciente de 3 empates y 1 derrota en los últimos 4 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Atalanta en partidos de la Serie A

Atalanta viene de empatar 0-0 ante Lazio. En sus últimos 4 encuentros logró 2 victorias e igualar 2 partidos. Ha logrado convertir 9 goles y le han marcado 3 tantos.

Con 1 victoria y 1 empate en las últimas 2 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 1 de abril, en el torneo Italia - Serie A TIM 2022-2023, y fue Atalanta quien ganó 1 a 3.

El local está en el décimo puesto y alcanzó 10 puntos (2 PG - 4 PE - 1 PP), mientras que el visitante ha logrado 11 unidades y está en el octavo lugar en el campeonato (2 PG - 5 PE).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Milan 16 7 5 1 1 7 2 Inter 15 7 5 0 2 10 3 Napoli 15 7 5 0 2 5 8 Atalanta 11 7 2 5 0 6 10 Cremonese 10 7 2 4 1 -1

Fechas y rivales de Cremonese en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Genoa: 29 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Juventus: 1 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Pisa: 7 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Roma: 23 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Bologna: 1 de diciembre - 16:45 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Atalanta en los próximos partidos de la Serie A

Fecha 9: vs Milan: 28 de octubre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Udinese: 1 de noviembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Sassuolo: 9 de noviembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 12: vs Napoli: 22 de noviembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Fiorentina: 30 de noviembre - 14:00 (hora Argentina)

Horario Cremonese y Atalanta, según país

Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas

Colombia y Perú: 13:45 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas

Venezuela: 14:45 horas

Juega, gana y cobra seguro con Meridiano Bet.