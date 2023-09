Inicia la búsqueda del instrumento perdido de Paul McCartney

Esta semana el fabricante de instrumentos musicales alemán Hofner, inició una campaña denominada "The Lost Bass Project" (El Proyecto del Bajo Perdido), para buscar la mítica pieza que se ha convertido en el nuevo "Santo Grial" de la música mundial y devolvérselo a su auténtico dueño, Paul McCartney.

La iniciativa está liderada por el antiguo director de mercadotecnia de Hofner, Nick Wass, junto con investigadores, fans y periodistas. El bajo lo usó McCartney cuando estaba con los Beatles y está perdido desde 1969, cuando la famosa banda de Liverpool estaba grabando las canciones de "Get Back/Let It Be".

La presentación al público del proyecto se lanzó el pasado 3 de septiembre y, según el grupo, ya se han recibido cientos de pistas sobre su paradero, pero señalaron que deben empezar a analizar los datos antes de dar otro comunicado sobre el tema.

Al frente del proyecto de búsqueda de Höfner está Nick Wass, quien trabajó estrechamente con el equipo de McCartney e incluso escribió un libro sobre el instrumento desaparecido.

El bajo eléctrico de marca Höfner 500/1 especial para zurdos, fue adquirido por el artista por unos US$ 37, en 1961, en una tienda de Hamburgo y se dice que era su "favorito", reseñó el grupo de investigadores.

"Este es el bajo que McCartney tocó... en Hamburgo en 1961, en el Cavern de Liverpool y en las primeras grabaciones de Abbey Road: impulsó la beatlemanía y dio forma al sonido del mundo moderno", reseñó la BBC sobre los que declaró The Lost Bass Project.

En la actualidad nadie sabe cuánto podría costar dicho instrumento si llegara aparecer en una subasta, pero existe el precedente de la guitarra perdida de John Lennon, la cual se vendió por US$2,4 millones cuando reapareció casi medio siglo después.