Delincuente revela porqué nunca quiso robar a Lionel Messi (+Detalles)

Un delincuente que ha robado a futbolistas de renombre, como Cristiano Ronaldo y Karim Benzema, reveló que evitó robar a Lionel Messi por respeto al argentino.

En una entrevista con el podcast "Sumario Abierto" del diario El Español, el ladrón, que se hace llamar Alberto, explicó que había rechazado varias ofertas para robar en la casa de Messi.

"Detuve varias veces a gente que quería robar en casa de Messi, gente que me lo pidió, pero no puedo detener a todo el mundo... Esta vez, pude, y estoy muy orgulloso de eso", dijo Alberto.

También admitió que podría haber robado en la casa de los padres de Messi. "No hace mucho, casi un año, parece, hubo otros que se ofrecieron, aunque no era su casa, era la de sus padres, la familia de Messi. Messi estaba en París en ese momento. Fui a verlo porque lo conozco muy bien, y conozco muy bien la zona, y no quise, por respeto a Messi, no lo hice porque me importa y punto".

Alberto es el líder de una banda albano-kosovar que ha llevado a cabo una serie de robos a casas de famosos en España y Portugal. En 2012, su banda robó la casa de Johan Cruyff en Barcelona.

El ladrón dijo que respetaba a Messi por su éxito en el fútbol y por su buena imagen pública. "Messi es un ejemplo para todos nosotros", dijo. "Es un gran jugador y un gran hombre. No quería hacerle daño".

Las declaraciones de Alberto han sido recibidas con sorpresa por muchos aficionados al fútbol. Algunos han elogiado al ladrón por su sentido de la moral, mientras que otros han criticado su comportamiento.

Messi aún no ha comentado las declaraciones de Alberto.