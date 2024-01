¿Entre nosotros? Filtran sorprendente video de un supuesto ovni que sobrevuela una base militar estadounidense

Durante la tarde de este miércoles 5 de enero las redes sociales se empezaron a moverse debido a un video de un objeto volador no identificado, más conocido por el acrónimo O.V.N.I. (del original U.F.O. en inglés), en forma de medusa que no puede verse a simple vista.

El video filtrado por el periodista Jeremy Corbell en su cuenta de la red social X y que fueron capturadas por el Ejército estadounidense, la nave al parecer tiene una silueta de una medusa mientras sobrevuela una base militar, generando más preguntas que respuestas.

Las revelaciones de Corbell se produjeron como parte de su exposición TMZ Presents: UFO Revolution, documental en donde habla sobre la investigación que busca precisar si los gobiernos del mundo están encubriendo la presencia de extraterrestres en la Tierra.

La investigación se produce después de que The New York Times expusiera en 2020 la unidad OVNI en curso del Pentágono, donde los funcionarios continúan estudiando misteriosas interacciones entre ovnis y pilotos militares. Tras la innovadora revelación, un subcomité de Supervisión de la Cámara de Representantes celebró una audiencia sobre ovnis en julio de 2023.

Asimismo, tres exoficiales militares le dijeron al Congreso, en la audiencia, que el Gobierno sabe mucho más sobre los ovnis de lo que se da a conocer en la sociedad. Un exoficial de inteligencia sugirió que el gobierno de los Estados Unidos había asesinado a personas como parte de la conspiración para mantener los ovnis en secreto.

Por su parte, David Grusch, un exfuncionario de inteligencia de alto rango, es uno de los tres denunciantes militares que testificaron bajo juramento que tuvieron encuentros directos o conocimiento sobre programas gubernamentales secretos que involucraban tecnología “no humana”.

Recordemos que en septiembre de 2023, La NASA presentó en Washington un estudio que por primera vez reunió a un panel de científicos para explorar la información disponible sobre los ovnis, ahora llamados "Fenómenos Aéreos No Identificados" (UAP, según sus siglas en inglés) pero que el mismo no da indicios si hay o no presencia de las naves extraterrestres.