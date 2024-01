Así se encuentra la situación en Iowa, tras el tiroteo perpetrado en una escuela durante horas de la mañana

Alrededor de las 7:40 am, se produjo un tiroteo en la Perry High School en Iowa, ubicada a 64,37 kilómetros del noroeste de Des Moines. Este jueves, los estudiantes retornaban a clases cuando se perpetró el hecho.

De igual modo, la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas informó que un tirador activo se hallaba en el lugar. Mientras que, un portavoz de UnityPoint Health detalló que dos heridos de balas acudieron allí para recibir atención hospitalaria.

Por su parte, agentes del FBI y la ATF se desplegaron en el área. Cabe destacar que, el fiscal general de Estados Unidos fue informado sobre el incidente.

Dirk Cavanaugh, alcalde de Perry explicó que “Hay un montón de cifras especulativas dando vueltas”. “Aun no tenemos cifras confirmadas de quienes estuvieron involucrados”, agregó.

Mediante un comunicado, el Centro de Coordinación Médica del condado de Pol afirmó que “múltiples personas están siendo tratadas” y “todas las familias de las víctimas están reunidas”.

Durante una rueda de prensa la Oficina del Sheriff del Condado de Dallas, enfatizó que "No hay más peligro para el público".

Las autoridades de Perry, afirmaron que "Había muy pocos estudiantes y profesores en el edificio”.

Un funcionario de Associated Press señaló que el sospechoso del tiroteo murió por una herida de bala autoinfligida. Además, las autoridades detallaron que el saldo negativo incluye un fallecido y dos heridos de gravedad.

El ataque se genera en medio de la contienda estatal para la elección presidencial republicana 2024 que tendrá lugar en 11 días.

Es importante mencionar, que el centro educativo alberga unos 1.785 estudiantes.

Agentes del FBI de Omaha-Des Moines colaboraron en la pesquisa que lleva a cabo la División de Investigación Criminal de Iowa. Sin embargo, aun se encuentran en las etapas iniciales.