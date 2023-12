Hombre gana millones de dólares con su método especial de rascar

Clyde Stokely se convirtió en millonario de la noche a la mañana al emplear una técnica inusual al raspar su boleto del juego de lotería 100X. Al comprar el boleto en la tienda Cambria General Store, en el condado de San Luis Obispo, California, Clyde aplicó su peculiar método que le llevó a descubrir que había ganado el premio mayor de $5,000,000.

La técnica única de Clyde implica raspar primero las "casillas de números ganadores" y luego las casillas marcadas como "sus números", pero solo raspa la parte donde aparece el numeral, no donde se revela el premio. Este enfoque poco convencional le llevó a una sorpresa asombrosa cuando descubrió que el número 28 coincidía, y al rascar la sección del premio, se encontró con la cifra de $5,000,000.

"No me considero supersticioso. Simplemente es algo curioso. No tiene ninguna lógica. Así es como juego a todos", compartió Clyde. Aunque no se considera supersticioso, disfruta de la peculiaridad de su método, describiéndolo como una forma de agregar suspense a sus juegos.

Clyde, quien ha estado comprando boletos de lotería rasca y gana durante años, planea seguir con su tradición después de su inesperada victoria. Su curioso método ha demostrado ser exitoso y, con una victoria de $5,000,000, parece haber encontrado la fórmula perfecta para la suerte.

El dueño de la tienda que vendió el boleto ganador, Cambria General Store, también recibió un bono especial de $25,000 dólares como parte de los beneficios para los vendedores de boletos ganadores. Clyde Stokely, con su inusual técnica, se suma a la lista de afortunados que han cambiado sus vidas gracias a la lotería.