Aprende cómo abrir una cuenta online en Estados Unidos sin ser residente

Abrir una cuenta en Estados Unidos para no residentes resulta complicado ante la necesidad de un número de seguridad social (SSN). Sin embargo, existen opciones disponibles.

Instituciones como Bank of America, Chase y Wells Fargo comprenden las dificultades para los no residentes. Estos bancos aceptan un número de identificación de contribuyente individual (ITIN) en lugar del SSN, permitiendo así abrir cuenta personal.

Requisitos para abrir una cuenta online en Estados Unidos

Los requisitos pueden variar, algunos bancos pueden requerir documentos adicionales como un pasaporte válido y documentos de inmigración. Sin embargo, una vez cumplidos los criterios, se puede proceder a abrir cuenta online en Estados Unidos sin mayores obstáculos.

En términos generales estos son los principales requisitos que solicitan los bancos estadounidenses para poder abrir una cuenta. Es recomendable investigar las políticas específicas de cada institución financiera, de manera tal que se puedan evitar contratiempos.

- Permiso de residencia

- Copia de tu pasaporte

- Otro documento de identidad, como un carné de conducir

- Copia de tu visado

Solicita la ITIN

Solicitar un ITIN es un paso crucial para los no residentes interesados en abrir cuenta online en Estados Unidos. Llenar el formulario W-7 y proporcionar la documentación requerida es el primer paso hacia la obtención de este número esencial.

Aunque abrir cuenta en Estados Unidos para no residentes puede parecer desafiante; no obstante, los principales bancos están haciendo esfuerzos para facilitar el proceso. Con la documentación adecuada y la comprensión de los requisitos, los no residentes pueden abrir una cuenta online en Estados unidos sin ningún tipo de inconveniente.