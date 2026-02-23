EE.UU. gana oro en hockey con emotivo homenaje en Juegos de Invierno

Suscríbete a nuestros canales

La selección de hockey sobre hielo de Estados Unidos rompió una sequía histórica este domingo al colgarse la medalla de oro. El equipo norteamericano superó todas las expectativas en una final de infarto, logrando subir a lo más alto del podio tras más de cuatro décadas de espera.

Tras sonar el himno nacional, los jugadores protagonizaron el momento más conmovedor de la cita olímpica. El plantel invitó a la pista a los dos hijos de Johnny Gaudreau, quienes vistieron la playera de su padre. El gesto simbolizó la presencia eterna del delantero en el vestuario nacional.

Gaudreau, quien perdió la vida trágicamente en 2024, fue la inspiración principal para este grupo de atletas. Los compañeros nunca olvidaron su legado y decidieron que el título olímpico le pertenecía también a él. La imagen de los pequeños celebrando con el equipo dio la vuelta al mundo.

¿Quién fue Johnny Gaudreau para el mundo del hockey sobre hielo?

Johnny Gaudreau fue un estadounidense conocido como 'Johnny Hockey'. Nacido en Nueva Jersey, desafió los estándares de la NHL con su 1.75 metros. Su talento inspiró a nuevas generaciones de jugadores pequeños, demostrando que la habilidad supera la barrera física.

Tras brillar en la NCAA con Boston College, Gaudreau debutó con los Calgary Flames. Durante ocho temporadas lideró la ofensiva canadiense, siendo siete veces All-Star y ganador del Lady Byng Trophy en 2017. Su juego y capacidad goleadora lo consolidaron como una superestrella.

En 2022 firmó un contrato histórico con los Columbus Blue Jackets. Con un registro de 743 puntos en su carrera, su fallecimiento en 2024 dejó un vacío irreparable. El legado de Johnny permanece vivo como mostraron sus compañeros en los Juegos Olímpicos de Invierno.

¿Cómo murió Johnny Gaudreau jugador de la NHL?

El trágico fallecimiento de Johnny Gaudreau ocurrió el 29 de agosto de 2024 en Nueva Jersey. Mientras paseaba en bicicleta junto a su hermano Matthew, ambos fueron embestidos por un conductor ebrio. El impacto fatal sucedió apenas un día antes de la boda de su hermana en Philadelphia.

Sean M. Higgins, responsable del accidente, conducía bajo los efectos del alcohol y utilizaba su teléfono móvil. Al intentar rebasar vehículos por la derecha, impactó a los hermanos Gaudreau, quienes murieron instantáneamente. El agresor admitió haber consumido varias cervezas antes de subir a su camioneta.

Actualmente, el proceso judicial contra Higgins continúa en las cortes estadounidenses. El acusado rechazó un acuerdo de 35 años de prisión y se declaró no culpable en 2025. De ser condenado por homicidio agravado, enfrentaría una pena de hasta 70 años de cárcel por este doble crimen.