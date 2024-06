Todd Pletcher inscribe 3 caballos al Belmont Stakes ¿Cuál montará Irad Ortiz Jr.?

Una decisión importante el escoger qué ejemplar conducir entre dos de los tres inscritos al Belmont Stakes (G1) por el entrenador 8 veces ganador del Eclipse Award y cuatro (4) veces triunfador en el tercer paso de la Triple Corona Norteamericana, Todd Pletcher, que llevará a 3 de sus pensionistas a la Edición N°156 de la gran carrera este sábado 8 de junio en el Hipódromo de Saratoga y sobre distancia de 2000 metros.

Tres del mismo establo

Los tres ejemplares que inscribe Pletcher al magno evento serán Antiquarian (Preservationist), ejemplar que viene de anotarse el Peter Pan Stakes (G3) en Aqueduct (Belmont At The Big A) con la monta del astro puertorriqueño John Velázquez, Mindframe (Constitution), ejemplar invicto en dos salidas que viene de ganar con Irad un Allowance en Churchill Downs y Protective (Medaglia d´Oro) pupilo del Repole Stable que no ha podido ganar y viene de llegar tercero en el Peter Pan S. que ganó su compañero de establo Antiquarian.

Según la primera vista que arroja horseracingnation al Belmont Stakes, las montas serán asignadas de la siguiente manera:

Antiquarian será conducido por John Velázquez.

Protective irá con la monta de Tyler Gaffalione.

Mindframe buscará preservar su invicto guiado por Irad Ortiz Jr.

El grupo confirmado a la gran carrera

La carrera tiene 10 posibles contendientes que disputarán la tercera gema de la triple corona en distancia de 2000 metros en el Hipódromo de Saratoga por primera vez, mientras que el escenario natural del evento, el Hipódromo de Belmont Park, es objeto de trabajos de remodelación. El Belmont Stakes de 2024 se disputará el sábado 8 de junio a las 6:41 pm. y los puestos de partida en la carrera serán sorteados este lunes 3 de junio a las 5 pm.