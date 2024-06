A Gaffalione lo bajan de Sierra Leone y mira el ejemplar que montará ahora en el Belmont Stakes

En el mundo del hipismo siempre pueden existir momentos de éxito, alegría y entusiasmo y otros de fracaso y tristeza, tal vez pudo haber algo de tristeza cuando el excelente jockey campeón en Florida y en Kentucky en varias ocasiones, Tyler Gaffalione, se enteró de que no estaría sobre el lomo del costoso Sierra Leone (Gun Runner), vencedor con él en el Blue Grass Stakes (G1), para la Edición N°156 del Belmont Stakes a escenificarse este sábado 8 de junio de 2024 en Saratoga Race Course.

Nuevo Jockey para Sierra Leone

Tyler Gaffalione es ganador de 2.352 carreras hasta el 2 de junio de 2024 en poco más de una década de actividad profesional como jockey en Estados Unidos y desde 2015 es ganador de más de 200 carreras todos los años con excepción del 2019, en el que ganó 185 pruebas públicas. Gaffalione es ganador de 93 competencias en lo que va de año. Se generó una polémica luego de los tropiezos entre Sierra Leone y el Japonés Forever Young (Real Steel) en el Kentucky Derby y Gaffalione acaba de conseguir una nueva monta para buscar su primera victoria en el Belmont Stakes.

Tyler ha sido llamado para conducir a un ejemplar propiedad del Repole Stable de Mike Repole, de nombre Protective (Medaglia d´Oro), ejemplar que a pesar de no haber salido de perdedor, posee en su haber dos figuraciones clásicas, al arribar tercero tanto en el Wood Memorial (G2) en Aqueduct, como en el Peter Pan Stakes (G3) del meeting Belmont At The Big A. En este último Protective tuvo algunos problemas en la recta final, cuando su jockey para esa ocasión, el campeón Irad Ortiz Jr., no pudo desarrollar su atropellada por encontrarse con una pared de ejemplares.

A buscar la sorpresa

Todo parece indicar que el potro Protective, un nieto materno de Empire Maker que tuvo un costo de $250.000 como yearling en las ventas de septiembre de 2022 en Keeneland, tendrá un mejor desempeño en una distancia mayor. En este año al correrse en Saratoga por primera vez, debido a la reconstrucción de Belmont Park, el Belmont Stakes será disputado en 2000 metros y no en 2400, su distancia habitual. Tyler Gaffalione ahora irá con un "longshot" o sorpresa, mientras que Flavien Prat será el piloto del favorito Sierra Leone.