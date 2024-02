Mayra Ramírez, la colombiana que brilla en el Chelsea

La delantera Mayra Ramírez, de 24 años, se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia del fútbol femenino al pasar del Levante al Chelsea por 450.000 euros en enero de 2024. La colombiana, que debutó con la selección absoluta en 2018 y participó en el Mundial de 2023, no tardó en demostrar su valía en el equipo inglés y marcó su primer gol con la camiseta azul este domingo.

El Chelsea, que es el actual campeón de la Women's Super League, la Copa de la Reina y la Community Shield, se reforzó con Ramírez para afrontar el tramo final de la temporada y buscar el título de la Champions League, donde se enfrentará al Barcelona en los cuartos de final. Ramírez, que ya jugó la máxima competición europea con el Levante, tendrá la oportunidad de seguir haciendo historia con el Chelsea y con el fútbol femenino colombiano.

La colombiana se lució con un espectacular gol de taco que le dio la victoria al Chelsea por 1-0 ante el Crystal Palace y el pase a los cuartos de final de la FA Cup. La delantera, marcó su segundo gol con la camiseta azul en el minuto 81, tras una asistencia de la canadiense Ashley Lawrence.

Ramírez, que ya había anotado su primer gol el miércoles pasado ante el Brighton & Hove Albion, volvió a ser la figura del Chelsea, que busca revalidar el título de la FA Cup que consiguió el año pasado. La colombiana recibió el aplauso de sus compañeras, que la rodearon en un círculo para celebrar su golazo, y el reconocimiento del público, que le dedicó una canción con el ritmo de Bella Ciao:

"Her name is Mayra. She is from Colombia. She plays for Chelsea. She is so strong, she is so strong she is so strong strong strong".