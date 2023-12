Liverpool pierde a uno de sus defensores por varios meses tras una fuerte lesión

Joel Matip, jugador del Liverpool, estará "varios meses de baja" después de sufrir una lesión en la rodilla el pasado fin de semana.

El camerunés le quitó el puesto de titular a Ibrahima Konaté esta temporada, pero se hizo daño en la rodilla este fin de semana en la victoria ante el Fulham y Jürgen admitió que estará fuera varios meses.

"Cuando el doctor viene y te dice que "no tiene buena pinta"... Solo te queda esperar a los análisis. Te puedes imaginar que no tiene buena pinta. Nunca son buenas noticias cuando el médico te dice eso. Nunca, en todos mis años de carrera, alguien te dice "Oh, estaba completamente equivocado, no pasa nada y puede jugar mañana". No va a pasar", dijo el alemán.

La lesión de Matip, que será reemplazado en el once por Konaté, se une a las de Alisson Becker y Diogo Jota.

Ganador el Arsenal el sábado, el Liverpool respondió este domingo en el alambre, al filo de la caída, con una victoria a golpe de golazos ante el Fulham, tan apurada como reflejó el marcador (4-3) o incluso más, porque levantó un 2-3 en contra en un suspiro, en los minutos 87 y 88, con los goles de Wataru Endo y Alexander-Arnold.

El valor de la victoria, en un partido tan imprevisible, tal y como fue el desenlace, de la forma en que resurgió, es cuantioso, porque lo sostiene de lleno en la competencia por la 'Premier League', tan solo dos puntos por debajo del liderato del Arsenal, y porque agranda una racha imponente en Anfield en esa competición: no pierde allí desde hace más de un año, desde octubre de 2022. Son 19 compromisos invicto en este recorrido como local.

La séptima victoria consecutiva en casa para responder a su irregularidad reciente, en la que había concedido tres empates a domicilio.

También fue la séptima visita sin ganar seguida del Fulham, que tan solo ha logrado vencer uno de sus últimos seis duelos, pero mantiene una tranquilizadora renta sobre la zona de descenso.