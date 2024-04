MLS: Messi podría ser baja en el Inter de Miami para enfrentar a Monterrey

El técnico argentino del Inter de Miami, Gerardo “Tata” Martino, se refirió este martes a la participación de Lionel Messi en el encuentro de ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup contra Monterrey.

Martino compartió que 'La Pulga' estuvo presente en la última práctica, pero no quiso confirmar si contará con él para el partido de mañana en Chase Stadium.

"Mañana lo definiremos, hoy no lo sé. Entrenó, sí. Mañana vamos a decidir porque todavía quedan 24 horas. Decidiremos lo que sea mejor para Leo", expresó. "Acá lo principal es que Leo ha tenido una lesión y debemos manejar los tiempos de esa lesión".

Asimismo, el Tata insistió que no expondrán al rosarino para la ida de los cuartos de final de la Concachampions ante Rayados, puesto que tienen en la mira el resto del 2024.

"Si bien nosotros jugamos un partido demasiado importante mañana, hay que pensar que estamos recién a comienzos de abril, para nosotros todo esto recién empieza. Y lo que no debemos de hacer es poner en riesgo las condiciones físicas de nuestro futbolista".

Hay que recordar que 'La Pulga' no juega desde el 13 de marzo, cuando vio minutos en la Concacaf Champions Cup ante Nashville, pero salió por una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha que le ha hecho perder los cotejos ante DC United, New York Red Bulls y New York FC, así como la Fecha FIFA con la Selección de Argentina.