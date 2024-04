MLS: Esto dijo Luis Suárez previo al enfrentamiento contra Rayados de Monterrey

El delantero uruguayo del Inter de Miami, Luis Suárez, habló previo al duelo de ida entre el conjunto de “Las Garzas” y Rayados de Monterrey en la Concacaf Champions League. Durante la conferencia de prensa, el ariete charrúa se refirió a la oportunidad que tuvo de llegar al balompié mexicano.

El atacante se limitó a señalar que en 2023 fue buscado por clubes de la Liga MX, sin embargo, prefirió optar el camino del cuadro de la MLS.

“Este año no me quiso ningún equipo mexicano, el año pasado sí, pero la ilusión de volver a juntarme con compañeros y venir a un club que el año pasado ganó su primer título, hacerlo crecer, ganar títulos, eso es lo que me dio ganas de venir. Disfrutar un fútbol que para mí era nuevo y lo estoy disfrutando, lo que falta es concretarlo con ganar cosas”, dijo.

Y es que el nombre de Suárez ha sido colocado en México en diversos momentos, siendo Cruz Azul el equipo que habría tenido mayor interés. No obstante, la negociación no llegó a puerta y hoy es rival de un equipo del balompié nacional.

Respecto al cotejo ante Rayados, el también exjugador del Barcelona elogió la calidad de jugadores que tiene el equipo resaltando las cualidades de Sergio Canales.

“(Monterrey) Tiene grandes jugadores, están en un buen nivel, jugadores de selecciones. Un equipo que tiene un 10 que marca la diferencia, es un jugador inteligente y tiene individualidades que llaman la atención. Sabemos cuáles son su fortalezas y debilidades” aseguró.

Asimismo, aseguró que el conjunto mexicano será un importante parámetro para que en Inter Miami descubran hasta dónde son capaces de llegar esta temporada.

“Estos son los partidos que a uno le gusta jugar. Que el equipo tiene que demostrar para qué está, es un partido clave mañana. No vale solo con tener nombres de jugadores y hay que demostrarlo dentro de la cancha y nosotros lo vamos a demostrar ahí durante los 180 minutos, lo que hagamos nosotros es lo que va a valer contra un rival tan poderoso como es Monterrey es un lindo desafío para nosotros y para ver para qué está Inter Miami esta temporada”, explicó el goleador uruguayo.