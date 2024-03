Liga MX: Chicharito Hernández prepara la remontada de Chivas vs Club América

Javier 'Chicharito' Hernández es una de las grandes sensaciones de Chivas de Guadalajara para esta temporada, el atacante mexicano que volvió luego de una gran trayectorias a la Liga MX, envió un mensaje a la afición para preparar la remontada en los 8vos de Final de la Liga de Campeones de la Concacaf.

Chicharito que no se corta en la victoria ni en la derrota, envió un mensaje para la afición que acompañar a Chivas durante el partido de vuelta de los 8vos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf donde deben remontar un 0-3 vs Club América. En esa línea Javier Hernández resaltó en sus redes sociales... "Sobran las palabras. Encontraremos las soluciones para salir de este bache! Gracias por todo el apoyo que nos brindan".

De esa forma Hernández considera que pueden comenzar a remontar, que la afición sea uno con el equipo y puedan lograr un resultado positivo en el Estadio Azteca el próximo 13 de marzo por un lugar en los 4tos de Final de la competición más prestigiosa de la región.

Chivas de Guadalajara no está pasando por su mejor momento, de hecho, llevan 1 victoria en sus últimos 5 partidos, con 3 derrotas seguidas incluyendo el 3-0 que deben remontar contra América. Fernando Gago el nuevo entrenador del 'Rebaño Sagrado' no logra dar con la tecla para revertir la situación de un equipo que cuenta con mucho talento, pero no logra combinarse para lograr los tres puntos.

El próximo partido de Chivas en Liga MX será frente al Club América por la Jornada 12 del Torneo Clausura 2024. Será una semana difícil si Guadalajara no logra ganar algún juego de los dos Clásicos del fútbol mexicano que se llevarán a cabo esta semana.