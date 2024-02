Esto dijo Sergio Canales de su salida del Real Betis y del nivel del fútbol mexicano

El futbolista español Sergio Canales, quien hace vida en Rayados de Monterrey de la Liga MX, hablo sobre su salida del Real Betis Balompié, así como del nivel del torneo tapatío y sus jugadores.

Durante una entrevista exclusiva para el diario Marca, el jugador aseguró que su salida del conjunto andaluz fue debido a circunstancias y ciclos que se cumplen, al tiempo que agradeció al conjunto verdiblanco todo el cariño brindado durante muchos años.

En este sentido, Canales consideró que “no tenía nada más que ofrecerle” al equipo y a la afición en donde vivió tan buenos momentos.

“Le debo muchísimo al Betis. Estoy muy agradecido. Sentía que antes de terminar la temporada era el momento de partir. En la vida hay que hacer las cosas al cien por cien, no sólo con la actitud que siempre voy a tener, sino en todos los sentidos. Y creía que era el momento, que ya se había terminado el poder seguir dándole todo lo que le tenía que dar al Betis. Era lo más honesto por mi parte”, indicó.

De la misma manera se refirió a la calidad y el talento del futbolista mexicano, a pesar que dentro del país destacan a los jugadores mexicanos que militan en Europa.

“Creo que aquí en el futbol mexicano hay una muy buena mentalidad (…) Los jugadores que juegan en la Liga MX creo que se les tiene que dar mucho valor, no solo al que va a Europa, porque al final también hay que estar felices de que un jugador que tiene muy buenas condiciones, que es un jugador de selección esté en tu país”, expresó.

Finalmente, señaló que su familia fue fundamental para tomar la decisión de jugar en México.

"Mi familia es fundamental. No vengo solo, y solo no hubiese venido a México. Solo no voy a ningún lado ahora mismo. Ellos son lo más importante de mi vida, mi familia. Mi mujer es una persona valiente, por eso también le puedo plantear el tomar este tipo de decisiones. También le gusta salir de su zona de confort, de vivir experiencias, aprender de otras culturas, de otra gente, adaptarse. Ella y yo estamos en la misma línea. Entonces nos permite este tipo de experiencias”, puntualizó.