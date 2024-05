Este será el artista del show musical de la Final de la Champions League

El músico estadounidense Lenny Kravitz, ganador de cuatro Premios Grammy al mejor solista de rock masculino entre 1999 y 2002, encabezará el espectáculo de la final de la Liga de Campeones entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid, el 1 de junio en el Estadio de Wembley de Londres.

“Me siento verdaderamente lleno de energía. Va a ser un evento tan emocionante antes de una final que significa mucho para todos. Es una excusa perfecta para reunirnos y disfrutar de un poco de música”, declaró el cantante que ha vendido más de 40 millones de copias de su material en todo el mundo. “Estoy esperando este momento, en una ciudad como Londres, a la que le guardo un lugar muy especial en mi corazón, y como parte de una final tan importante para tantos”.

“La Final de la Champions League estará encabezada por una leyenda de la industria de la música que añade dinamismo y energía al espectáculo”, señaló Guy-Laurent Epstein, director de marketing de la UEFA.

Después de haber actuado por todo el mundo, el estadounidense fue galardonado recientemente con el “premio icono de la música” en el 2024 por los “premios del público” y fue honrado con una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood a principios de este año.

¿En qué momento aparecerá Lenny Kravitz?

Lenny Kravitz se presentará en la Final entre Borussia Dortmund y Real Madrid, durante el llamado UEFA Champions League Final Kick Off Show cuya celebración se dará minutos antes del silbatazo inicial.

El cantante estadounidense se presentará frente a más de 90.000 espectadores en Wembley, además de una audiencia estimada de 100.000 de espectadores alrededor del mundo. Lenny Kravitz tendrá la oportunidad de interpretar clásicos como Human o Fly Away, además de lo nuevo de su reciente álbum, Blue Electric Light, lanzado este viernes 24 de mayo.

Filmografía de Lenny Kravitz

Además de sus ya 12 materiales discográficos lanzados, entre los que destacan Are You Gonna Go My Way, de 1993, Lenny Kravitz también presume de haber participado en siete películas, de las que sobresalen dos cintas de Los Juegos del Hambre, así como Zoolander y Una boda explosiva, con Jennifer López.

El rock vuelve a Wembley

La aparición de Lenny Kravitz en un evento multitudinario y con señal televisiva en vivo para millones de espectadores como lo es la Final de la Champions League, hace recordar a la ocasión en que Queen conquistó al público del propio estadio de Wembley para el festival benéfico, Live Aid, que igualmente fue transmitido a nivel internacional por televisión y que fue revivido en 2018 con la cinta Bohemian Rhapsody.