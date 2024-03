Mira lo que comparte Keylor Navas con los mejores porteros del mundo

Keylor Navas es uno de los mejores porteros de los últimos 10 años, su carrera está marcada por sus grandes actuaciones en todos los diferentes campeonatos donde participó, comenzando por la Copa del Mundo hasta llegar a la UEFA Champions League. Sin embargo, hay una estadística donde el portero tico estará inmortalizado junto a los mejores porteros de la historia.

Keylor Navas gracias a su paso por el Real Madrid se convirtió en uno de los mejores porteros del mundo, pero además, es uno de los guardametas que más títulos ha ganado en su trayectoria, lo que lo une a leyendas de la talla de Gianluigi Buffon, Iker Casillas y Manuel Neuer. El tico en lo que va de carrera (recordando que está en activo con el PSG) ha registrado un total de 26 títulos, siendo parte del top 5 de porteros con mejor palmares en la historia.

1 - Vitor Baia: 35 títulos

2 - Manuel Neuer: 32

3 - Gianluigi Buffon: 28

4 - Iker Casillas: 27

5 - Edwin van der Sar: 26

5 - Keylor Navas: 26

Keylor Navas y su paso por el Real Madrid

Keylor Navas no hubiese tenido todo el éxito que tuvo si no hubiese pasado por el Real Madrid, de hecho, el conjunto blanco seguramente tampoco hubiese tenido todos los títulos que consiguió si no hubiese tenido en su portería la seguridad del tico. Dicho esto es importante destacar todos los títulos que logró vestido de blanco en su paso por España.

Keylor Navas con el Real Madrid:

- 162 partidos, 159 goles recibidos con un total de 12 títulos ganados.

- 4 Mundiales de Clubes

- 3 UEFA Champions League

- 3 Supercopa de Europa

- 1 Primera División de España

- 1 Supercopa de España