México sufre una dura baja para la Final de la Concacaf Nations League

La Selección de México superó a Panamá en las semifinales de la Concacaf Nations League con un marcador abultado, pero terminó con mal sabor de boca por la baja de una de sus figuras, que será necesario para el enfrentamiento en la Final contra Estados Unidos. De hecho, Ya se está pensando en reemplazar el jugador para tener un plantel completo, con la idea de ganar la Nations League.

México en la victoria 3-0 vs Panamá tuvo una baja sensible con la lesión de Julián Araujo que tendría un desgarro, aunque aún no hay nada confirmado ni parte médico por parte de los médicos de la selección. El lateral derecho de Unión Deportiva Las Palmas fue cambiado en el minuto 59 del encuentro, tras un problema en la parte posterior del muslo.

Por otra parte, no es la única baja sensible que tiene México, ya que Julián Quiñones también presentó problemas físico vs Panamá y no estaría al 100% en el duelo contra Estados Unidos por la Final de la Concacaf Nations League.

Barcelona pendiente del estado físico de Julián Araujo

El FC Barcelona está muy pendiente de la situación de Julián Araujo, ya que es el primer fichaje del club para la temporada 2025. De hecho, esta en buena estima por parte del equipo blaugrana que lo ve como la solución al problema del lateral derecho que ha tenido desde la baja de Dani Alves.

Estos son los números de Julián Araujo en Unión Deportiva Las Palmas durante la temporada 2024:

- 25 partidos, 2 goles, 1489 minutos disputados entre LaLiga y la Copa del Rey, donde ha convencido a Xavi Hernández para la próxima temporada. Aunque el técnico español no continuará en la disciplina blaugrana, dio el visto bueno para recontratar al mexicano de 22 años de edad.