Esto fue lo que dijo Cristiano Ronaldo luego de regresar de su sanción en Arabia Saudita

Cristiano Ronaldo volvió a aparecer delante de los micrófonos. Tras unas semanas de mucho estrés, el jugador del Al Nassr aprovechó en rueda de prensa para hacer un llamamiento a la esperanza de cara a la eliminatoria en la que pierden de momento por un gol a cero, y también para mostrar su arrepentimiento tras ser sancionado debido a gestos obscenos ante las gradas de los estadios saudíes.

“Mañana es un partido muy importante y lo sabemos. Los jugadores y los aficionados, y también el país en general, saben su importancia. Estamos preparados y esperamos que así sea. Será una buena noche para nuestros fans”, expresó.

El exmadridista cree en la remontada ante Al Ain: “Mi mensaje a los aficionados de Al-Nasr: estén con nosotros mañana. Tenemos mucha confianza en nosotros mismos y hemos dado un gran paso hacia las semifinales, y eso es lo que esperamos. La vida humana se construye con desafíos. Necesitamos buscar el éxito en el partido de mañana. Mañana (Remontada), si Dios quiere. Mañana es vida o muerte”.

Sobre su sanción tras gestos obscenos a la grada: “No puedo prometerles mucho, porque soy un ser humano y nada es perfecto y la vida está hecha de errores, pero es mejor reducir los errores para ser mejores. Algunas personas tienen una mala comprensión de las cosas y mis acciones siempre no se entienden correctamente. Lo que hice anteriormente y por lo que fui castigado se malinterpretó mal. Respeto el país en el que vivo, y ese comportamiento es normal en Europa, y a veces la pasión por el partido y el entusiasmo te hacen sentir mal. cometer errores. ¿Quién no comete errores? Pero no hago nada malo intencionalmente”.

“Estoy feliz de estar en Arabia Saudita y estoy feliz de representar al Al Nassr Club. Para mí, hasta ahora, nuestra temporada es positiva, en mi opinión, porque hasta ahora hemos tenido oportunidades en todos los torneo”, concluyó.