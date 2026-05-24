Real Madrid: Enrique Riquelme habla de su proyecto de club

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Enrique Riquelme es la contraparte de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. El empresario está preparado para sumir el liderazgo de la institución, con tres pilares fundamentales en su campaña: Lo deportivo, lo económico y lo social para hacer más fuerte al club.

El aspirante a la presidencia del Real Madrid denunció el total olvido que sufre la masa de socios tras dos décadas sin comicios. El empresario criticó la falta de transparencia en la distribución de boletos, la proliferación de la reventa y el desplazamiento de abonados históricos.

En el plano institucional, el candidato lamentó que los privilegios de pertenecer al club se limiten actualmente a descuentos comerciales y felicitaciones navideñas. Su propuesta bandera busca devolver la democracia a las oficinas del Santiago Bernabéu, profesionalizando la atención al peñista.

Respecto al proyecto deportivo, el directivo confirmó la urgencia de incorporar un director técnico para diseñar planes a largo plazo. Asimismo, enfatizó la necesidad de potenciar la cantera merengue para competir directamente contra el auge de talentos del Barcelona, garantizando la captación de futbolistas de élite.

Enrique Riquelme: revela plan para la dirección deportiva y la cantera del Real Madrid

Enrique Riquelme confirmó la necesidad de instaurar la figura de un director deportivo con un plan estrictamente profesional. Su enfoque busca romper con la improvisación actual, estructurando la institución desde sus cimientos para garantizar un proyecto sólido tanto a mediano como a largo plazo.

La propuesta técnica enfatiza una profunda reestructuración de la cantera merengue. El directivo señaló con preocupación la alarmante falta de talentos formados en casa que den el salto definitivo al primer equipo o nutran de forma directa a las categorías nacionales.

El proyecto de desarrollo juvenil apunta directamente a contrarrestar el gran auge deportivo de futbolistas españoles que experimenta el Barcelona. El candidato aseguró que, de consolidarse oficialmente su postulación, presentará nombres de primer nivel internacional y fichajes de élite.