Julián Álvarez puede costarle al Barcelona una sanción brutal de la FIFA

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Julián Álvarez es una de esas piezas más codiciadas durante el mercado de verano, donde ha sido pretendido por diferentes clubes, incluyendo el Barcelona y Real Madrid, éste último había confirmado un posible interés, pero que fue rechazada de forma inmediata por los 'Colchoneros'.

Sin embargo, en el otro charco es otro cuento, ya que el posible interés de los blaugranas para fichar al delantero argentino podría derivar en un conflicto con el Atlético de Madrid, que estudia presentar una denuncia ante la FIFA. El motivo sería un supuesto acercamiento al delantero sin la autorización previa de su actual club, una práctica regulada por el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores.

La normativa de la FIFA contempla sanciones para los clubes que induzcan a un futbolista a romper unilateralmente su contrato durante el denominado “periodo protegido”. Según el reglamento, si se determina que un club influyó en la decisión del jugador de rescindir su vínculo contractual, podría ser castigado con la prohibición de inscribir nuevos futbolistas, tanto a nivel nacional como internacional, durante dos mercados de fichajes consecutivos.

Julián Álvarez quiere irse del Atleti

Tras la victoria de Argentina por 2-0 sobre Austria en la segunda jornada del Mundial 2026, el delantero de 26 años declaró a ESPN que “lo mejor para todos es una transferencia” y añadió que quiere “cumplir su sueño”, aunque evitó revelar cuál sería su próximo destino. El atacante llegó al conjunto rojiblanco en el verano de 2024 procedente del Manchester City y mantiene contrato hasta junio de 2030.

La directiva rojiblanca tiene previsto analizar la situación y decidir los próximos pasos legales en relación con este caso. Mientras buscan una solución, el albiceleste se encuentra desempeñándose con Argentina en la Copa del Mundo 2026, donde busca el bicampeonato mundial.