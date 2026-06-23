Atlético de Madrid prepararía una demanda al Barcelona por Julián Álvarez

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Las declaraciones de Julián Álvarez reconociendo que pidió al Atlético de Madrid un traspaso y dejando entrever que su deseo es jugar en el FC Barcelona no han pasado desapercibidas y ya están dando la vuelta al mundo.

Desde que el delantero apuntó esas palabras los debates no han parado, pero no es lo único que ya se subió a la mesa, porque según comunicó la Cadena SER, los servicios jurídicos de la entidad colchonera ya está estudiando las posibilidades de interponer una denuncia formal ante la FIFA contra el Barcelona.

El argumento central de la evaluación de los rojiblancos estaría en los contactos reiterados que los culés habrían tenido con el jugador en un momento en el que se encuentra bajo un "contrato protegido".

Eso último tiene jugo para estudiar porque legalmente ese estatus impide a cualquier club negociar con él a espaldas de su actual equipo, tal como lo expresó Talavera en los micrófonos de la radio.

Atlético de Madrid no quiere ceder por Julián Álvarez

Esta misma información también detalle la presunta postura con la que se mantendrá el alto mando colchonero, que estaría con la intención de seguir con firmeza ante las propuestas azulgranas.

Incluso, en la misma noticia se apuntó otro elemento aún más contundente sobre que no existiría ni una sola opción de que Julián Álvarez sea traspasado al Fútbol Club Barcelona.

Al menos, esto mediante una negociación entre clubes, por lo que el cuadro madrileño quiere ceñirse a la cláusula de rescisión, que es de nada más y nada menos que de 500 millones de euros.

En todo caso, por esa cifra el Barcelona no avanzaría por Julián Álvarez y la única vía existente es que puedan garantizar un traspaso por unos 130 millones de euros, mediante negociación con el Atlético.