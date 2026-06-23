El Atlético 'ignora' a Julián Álvarez en redes en plena discusión con Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

Por estos días la mayor parte de los ojos están puestos en el Mundial 2026 y sus emociones, pero entre todo eso se han colado unas declaraciones de la jornada que están dando de qué hablar. Se trata de las que expresó Julián Álvarez, posterior a la victoria de Argentina, en la que reconoció que deseaba salir del Atlético de Madrid.

El atacante soltó la bomba en medio de un secreto a voces, que no es otro a que su intención es vestir la camisa del FC Barcelona en la próxima temporada. Ahora bien, las especulaciones no dejan de surgir y cada cosa que aparece se intenta leer en clave de este posible movimiento.

Ejemplo de esto es lo que se está hablando desde que en la cuenta colchonera se compartió un post sobre la victoria de la 'albiceleste', donde aparecen los futbolistas del club pertenecientes a esta selección, salvo uno. Sí, no estuvo Julián.

"Gran victoria para nuestros argentinos. Felicidades por tus 60 partidos con Argentina, Moli", expresó la publicación, pero con la peculiaridad que en la foto solo estaban dos jugadores del Atlético de Madrid; salvo Álvarez, que también jugó en este partido y, de hecho, es el más mediático de los tres.

¿Atlético de Madrid venderá a Julián Álvarez?

Según comunicó la Cadena SER, el Atlético no pretende ceder en su postura que estaría con la intención de seguir con firmeza ante las propuestas azulgranas de obtener los servicios del jugador.

Incluso, en la misma noticia se apuntó otro elemento aún más contundente sobre que no existiría ni una sola opción de que Julián Álvarez sea traspasado al Fútbol Club Barcelona.

Al menos, esto mediante una negociación entre clubes, por lo que el cuadro madrileño quiere ceñirse a la cláusula de rescisión, que es de nada más y nada menos que de 500 millones de euros.

En todo caso, por esa cifra el Barcelona no avanzaría por Julián Álvarez y la única vía existente es que puedan garantizar un traspaso por unos 130 millones de euros, mediante negociación con el Atlético.