Mundial 2026: Periodista tiene el honor de celebrar con Messi en el campo

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La Copa del Mundo deja postales imborrables y una de ellas se dio tras la caída del segundo gol de la selección argentina en su enfrentamiento ante Austria, se vivió un momento único en la zona de prensa a ras de campo cuando Lionel Messi protagonizó un eufórico festejo que dejó a un periodista al borde de las lágrimas.

El periodista Joaquín Bruno, del medio de comunicación TyC Sports, no pudo ocultar su asombro ante las cámaras inmediatamente después de la acción de celebrar con Messi. “No, estoy temblando”, confesó al ser consultado por su compañero de transmisión.

El motivo de tanta emoción no era para menos. Según relató el propio comunicador, el capitán albiceleste corrió hacia su sector para celebrar la anotación con la tribuna. "Vino Leo a festejar el segundo acá, me vio gritándolo, me miró y le choqué las manos... No lo puedo creer", exclamó con incredulidad mientras recreaba el gesto con sus manos.

Para el cronista, el inesperado cruce con el astro rosarino significó un hito inmediato en su trayectoria: “Es uno de los mejores días de mi vida y del periodismo", aseguró con firmeza.

Récord de Messi

La leyenda de Lionel Messi continúa escribiendo páginas doradas en el deporte. El capitán de la Selección Argentina se ha consolidado oficialmente como el máximo goleador en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, tras superar el registro histórico de 16 goles que ostentaba el alemán Miroslav Klose, el argentino ahora suma 18 en seis ediciones y con dos partidos más seguros (tercero de la fase de grupos y el de dieciseisavos de final) tendrá la opción de aumentar su cuaota.

La búsqueda de la foto perfecta

Ante la magnitud del encuentro, el equipo de transmisión activó de inmediato la logística para inmortalizar el saludo en sus plataformas digitales. "Necesito la foto desde aquel lado de la cancha, del otro lado de los bancos. Tiene que estar esa foto", concluyó el reportero, quien pasó de registrar la crónica del partido a convertirse en uno de los grandes protagonistas de la jornada mundialista.