Mundial 2026: Los 4 récords Guinness que alcanzó Messi en la jornada

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No se descubre nada al decir Lionel Messi ha firmado una carrera extraordinario. Para muchos, la mejor trayectoria de un jugador de fútbol en la historia del balompié. Lo cierto es que a sus 38 años (cumple 39 el 24 de junio de 2026) sigue dejando de qué hablar y este lunes 22 volvió a dejar registros a su favor.

Y es que sí, porque la mismísima cuenta oficial de Guinness World Records compartió los registros que el futbolista logró alcanzar en una sola tarde, después de su doblete en la victoria por 2-0 ante Austria en el Dallas Stadium.

Justamente, Leo asumió el compromiso de entrar a ese partido con 16 goles en su cuenta, tras el hat-trick que permitió que Argentina ganara a Argelia y que le permitió igualar a Miroslav Klose en un registro muy especial.

Mundial 2026: Los cuatro récords de Messi en un solo día

Pues bien, con el contexto previo, el '10' volvió a hacerse presente y puso cuatro nuevos registros a su cuenta, que acá vamos a repasar una vez que fueron confirmados por Guinness World Records:

Máximo goleador de la historia de los Mundiales masculinos (18 goles).

Jugador con más partidos disputados en mundiales (28).

Jugador con más victorias en mundiales (18).

Más minutos jugados en mundiales (2.489).

El siguiente duelo de Argentina y la posibilidad del veterano jugador para seguir subiendo esa cifra será el sábado 27 de junio ante el combinado de Jordania por el Grupo J, con una albiceleste que ya aseguró su clasificación a la siguiente instancia, en la ronda de los dieciseisavos.

El técnico argentino, Lionel Scaloni, dejó entrever que para ese siguiente duelo habrá rotaciones en el equipo, aunque no descartó que Messi pueda entrar dentro del listado de futbolista que vayan a descansar de inicio.