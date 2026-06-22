Mundial 2026: La insólita cantidad de jugadores que no representan a su país en la Copa del Mundo

Suscríbete a nuestros canales

En el Mundial 2026, que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México, se ha convertido en una cita donde no necesariamente tienes que nacer en ese país para representar a la selección nacional en el magno evento.

Un total de 289 futbolistas no representan a su país de nacimiento en esta Copa del Mundo, lo que equivale aproximadamente a uno de cada cuatro jugadores del torneo. Este fenómeno se extiende por la mayoría de las selecciones, ya que 40 de las 48 participantes cuentan con al menos un futbolista en esta situación. En Sudamérica, además, todos los países están implicados, ya sea recibiendo talento formado en el extranjero o cediendo jugadores a otras selecciones.

No se trata de un fenómeno completamente nuevo, pero sí de uno que ha crecido de forma notable en los últimos años. Factores como las migraciones de hace más de dos décadas, la profesionalización del scouting internacional y los cambios en las normas de elegibilidad de la FIFA han impulsado este aumento. En comparación, el Mundial de Rusia 2018 contaba con apenas un 11,1% de futbolistas nacidos fuera del país que representaban, una cifra que en solo ocho años prácticamente se ha duplicado.

99 jugadores nacidos en Francia

Algunos casos ilustran claramente este cambio de paradigma. Selecciones como Curazao, una de las sorpresas del torneo, presentan una plantilla en la que 25 de los 26 convocados nacieron fuera de la isla, siendo Tahith Chong el único jugador local. Marruecos, vigente campeón de África, también refleja esta tendencia, con hasta diez futbolistas nacidos en Europa en sus dos primeros partidos del torneo, además de otro jugador nacido en Canadá.

En este contexto, Francia se consolida como la principal “cantera del mundo”, con 99 futbolistas repartidos en 13 selecciones diferentes, muchas de ellas con vínculos históricos o coloniales. Aunque la selección francesa cuenta con pocos jugadores nacidos fuera del país en esta edición, varios de sus futbolistas podrían haber representado a otras naciones por ascendencia, como Kylian Mbappé con Camerún o Rayan Cherki con Argelia. Incluso Michael Olise tenía opciones de elegir entre Inglaterra, Nigeria y Argelia.