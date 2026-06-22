Mundial 2026: Definición abierta en el Grupo D entre Australia y Paraguay

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Paraguay enfrentará a Australia, en el marco de la fecha 3 del grupo D del Mundial, el próximo jueves 25 de junio a partir de las 22:00 horas, en el estadio San Francisco.

La definición de la zona tendrá un capítulo clave con el enfrentamiento entre los Socceroos y la Albirroja. Igualados en puntos tras las dos primeras jornadas, oceánicos y sudamericanos buscarán quedarse con el segundo lugar de la zona y acompañar a Estados Unidos en los dieciseisavos de final.

Australia llega a este partido final del Grupo D con la misión clara de confirmar su clasificación a la siguiente fase. El combinado oceánico debutó con una victoria por 2-0 sobre Turquía, pero luego cayeron por 2-0 ante Estados Unidos.

Paraguay también suma tres unidades y mantiene intactas sus aspiraciones de avanzar de ronda. La Albirroja cayó por 4-1 frente a Estados Unidos en su estreno, pero reaccionó en la segunda fecha con una victoria por 1-0 sobre Turquía, resultado que le permitió llegar con opciones concretas de clasificación a la jornada decisiva.

El camino a los dieciseisavos de final

Tras la fase de grupos, el equipo que finalice en la primera posición se medirá con el tercer clasificado de una de las zonas E, F, G, I, J. El segundo, en tanto, jugará frente al segundo del Grupo A. El rival del seleccionado que avance como mejor tercero dependerá de su ubicación en la tabla de terceros y de la distribución definitiva de los clasificados.

Horario Paraguay y Australia, según país

Argentina: 23:00 horas

Colombia y Perú: 21:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 20:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 22:00 horas

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