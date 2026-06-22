Salvador Pérez la saca de jonrón como animador en el Mundial 2026

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Kansas City está viviendo al máximo el Mundial 2026 y varios beisbolistas no han querido perderse este torneo, sobre todo si se encuentran a escasos metros del estadio. Ese fue el caso de Salvador Pérez, que durante la jornada del sábado hizo acto de presencia en el Arrowhead Stadium.

Salvy en modo mundialista

Y es que el grandeliga venezolano estuvo con sus compañeros de equipo Starling Marte y Carter Jensen para ver el duelo entre Ecuador y Curazao, el cual estuvo lleno de emociones pese a finalizar 0 a 0.

Allí, Salvy hizo gala de su mejor versión de animador y no paró de alentar a ambas fanaticadas, protagonizando así otro momento único y especial de este Mundial 2026.

Vale recordar que el seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, así como algunos futbolistas de la selección europea estuvieron presentes el viernes en el Kauffman Stadium, ya que tienen como base de entrenamiento la ciudad de Kansas.