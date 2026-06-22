Mundial 2026: ¡Duro golpe! Alemania pierde a una de sus figura por el resto de la Copa del Mundo

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La selección de Alemania recibió una dura noticia en pleno Mundial 2026 luego de confirmarse que Nico Schlotterbeck no volverá a jugar en el torneo. El zaguero se lesionó en la segundo presentación de los germanos contra Costa de Marfil, el pasado sábado 20 de junio.

El defensor de 26 años sufrió una lesión en el ligamento medial del tobillo durante el encuentro frente a los africanos y tuvo que abandonar el partido al descanso, encendiendo las alarmas en el cuerpo técnico alemán.

A pesar de la gravedad de la lesión, Schlotterbeck logró mantenerse sobre el terreno de juego hasta el final de la primera mitad. El seleccionador Julian Nagelsmann destacó el esfuerzo realizado por el futbolista y reconoció que las primeras sensaciones tras el encuentro no eran positivas. Finalmente, los exámenes médicos confirmaron el alcance del problema, que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.

Schlotterbeck se pierde el resto del Mundial 2026

El central del Borussia Dortmund había sido una pieza importante para Alemania en el arranque de la Copa del Mundo. Fue titular en los dos primeros compromisos de la Mannschaft y, además, marcó un gol en la contundente victoria por 7-1 sobre Curazao. El duelo contra Costa de Marfil representó su partido número 29 con la selección absoluta.

La baja de Schlotterbeck supone un nuevo contratiempo para Alemania, que ya había perdido antes del inicio del torneo al joven Lennart Karl por una lesión muscular en el muslo. En el partido ante los marfileños, Antonio Rüdiger ingresó en sustitución del zaguero lesionado y ahora se perfila como una de las principales opciones para ocupar su lugar en la defensa durante el resto del campeonato.