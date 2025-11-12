Christensen habla sobre su futuro en el Barça

Suscríbete a nuestros canales

Andreas Christensen, termina su contrato con el FC Barcelona a final de temporada, específicamente el 30 de junio de 2026. Durante la concentración de su selección Dinamarca, explicó sus sensaciones al respecto.

"La situación no me genera incertidumbre. Creo que estamos en una buena situación y no hay nada que pueda cambiar mi día a día. Claro que uno quiere tenerlo todo controlado y saber qué está pasando, pero no es algo que nos afecte durante el día, ni algo de lo que hablemos. Tenemos deseos, todos los tenemos, pero no es algo en lo que piense a diario. Intento hacer lo que puedo en el campo y espero que eso sea suficiente para mantenerme ahí", explicó el jugador culé de 29 años.

Al ser preguntado si ve posibilidad de renovación con el FC Barcelona, confirmo "ojalá todo termine así, no tengo plan B, pero no tengo ni idea, todavía no. Prefiero concentrarme en ser parte del equipo y jugar todo lo que pueda. Ahora tengo que ir viendo qué pasa", dejando todo en manos de sus agentes “Si hay algo que hacer, por supuesto que lo hará. Claro que me gustaría saber qué está pasando, pero prefiero centrarme en lo que puedo hacer".

¿Donde se quiere retirar Christensen?

Andreas Christensen, confesó sobre su deseo lejano de regresar al Brondby, el club en el que se formó "en un mundo ideal me gustaría acabar mi carrera en el Brondby, pero también depende de la etapa de la vida en la que me encuentre. También depende de lo que esté haciendo mi familia. Siento que aún tengo mucho que aportar, tengo 29 años, que aún puedo competir. Cuando uno tiene esa edad… depende mucho de la situación, así que es difícil decirlo. Repito que en un mundo ideal, me gustaría que sucediera. Pero si no sucede, no me enfadaré ni me entristeceré. Depende mucho de la situación de mi familia y de mi rendimiento como jugador".