Yailin 'La Más Viral' vuelve a enamorarse y presenta a su nuevo novio

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Yailin 'La Más Viral' volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez no por una polémica, una tiradera o un escándalo mediático.

La cantante dominicana sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente que tiene una nueva relación sentimental y que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida amorosa.

La revelación ocurrió durante una conversación en el programa “Planeta Alofoke”, donde la artista urbana habló sin filtros sobre el hombre que actualmente ocupa su corazón. “Ese hombre me tiene mala”, dijo sin titubeos.

¿Quién es el nuevo amor Yailin 'La Más Viral'?

La propia cantante terminó despejando las dudas y confirmó que su nueva pareja se llama Yoanki, un barbero dominicano que hasta hace pocos días era completamente desconocido para gran parte del público.

Durante la transmisión, Yailin incluso llamó a su novio en vivo y conversó con él frente a las cámaras, mostrando una faceta mucho más relajada, espontánea y enamorada de la que había enseñado en meses recientes.

Aunque el joven mantiene sus redes sociales privadas, usuarios comenzaron rápidamente a rastrear información sobre él y su nombre empezó a circular con fuerza en plataformas digitales.

Yailin intenta dejar atrás las polémicas del pasado

La vida sentimental de Yailin siempre ha estado bajo el reflector público. Su relación con Anuel AA, con quien tuvo a su hija Cattleya, fue una de las más comentadas dentro de la música urbana latina.

Después vino su mediático romance con Tekashi 6ix9ine, una relación marcada por controversias, acusaciones y episodios legales que mantuvieron a ambos constantemente en titulares internacionales.

La propia Yailin dejó entrever que se siente cómoda y feliz en esta nueva relación, algo que sus fanáticos no tardaron en notar durante la entrevista.