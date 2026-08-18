Victoria Ruffo causa polémica por sus comentarios sobre la hija de su ex

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Victoria Ruffo volvió a quedar en el centro de la conversación en el mundo del espectáculo después de referirse a las críticas que ha recibido Aitana Derbez, la hija menor de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo.

Aunque la actriz intentó defender a la adolescente de los comentarios relacionados con su apariencia y su participación en un escenario, una parte de sus declaraciones terminó generando precisamente el efecto contrario.

¿Qué dijo Victoria Ruffo sobre Aitana Derbez?

Todo comenzó cuando varios medios de comunicación cuestionaron a Victoria Ruffo sobre la presencia de Eugenio Derbez en un concierto de Sentidos Opuestos, donde Aitana tuvo una participación especial como bailarina.

La actriz aseguró que le daba gusto ver a su expareja pendiente de su hija y destacó la importancia de que el actor también esté presente en la vida de sus hijos mayores. Ruffo incluso hizo referencia a la edad de Eugenio con un comentario en tono de broma.

“Me da gusto que esté al pendiente de su hija. Al final de cuentas, está viejito pero ya aprendió algo, que hay que estar con sus hijos”, expresó la actriz.

La conversación tomó otro rumbo cuando los reporteros le preguntaron por las críticas que había recibido Aitana después de presentarse en el escenario.

Fue entonces cuando la mexicana cuestionó por qué algunas personas atacaban a la joven por bailar y cantar y recordó que la adolescencia es una etapa de importantes cambios físicos.

“¿Por qué la critican? ¿Porque baila y canta?”, cuestionó la actriz antes de referirse a los cambios que experimentan los jóvenes durante esa edad.

La frase de Victoria Ruffo que provocó la controversia

Aunque el objetivo aparente de la actriz era restarles importancia a los ataques contra Aitana, una de sus expresiones fue interpretada como un comentario sobre el físico de la menor.

La actriz señaló que los adolescentes atraviesan una etapa en la que pueden cambiar considerablemente de apariencia y utilizó la palabra “feos” para describir ese periodo.

“Están re feos a esa edad, muy feitos, no sabe uno si van o vienen; están flacos, gordos o panzones”, declaró. Después, intentó centrar la conversación en las habilidades de Aitana al señalar que, si bailaba y cantaba bien, eso era lo verdaderamente importante.

El debate en redes sociales terminó girando alrededor de una pregunta: ¿la intención de Victoria Ruffo fue defender a Aitana o su manera de expresarse terminó alimentando la misma conversación sobre su apariencia?

La controversia se produjo además en un contexto en el que la adolescente había sido señalada en redes sociales después de participar como bailarina durante el show en el que compartió escenario con su madre.