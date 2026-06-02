Taylor Swift confirma su participación en “Toy Story 5”: ¿Cuál será su papel?

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La superestrella estadounidense, Taylor Swift, anunció que será parte de la banda sonora de “Toy Story 5” con una canción original titulada “I Knew It, I Knew You”, una colaboración que une a dos de las marcas más influyentes de la cultura popular contemporánea.

La noticia llegó después de varios días de especulaciones alimentadas por misteriosas campañas promocionales y pistas que los seguidores de la cantante no tardaron en descifrar.

Finalmente, la propia artista confirmó su participación a través de redes sociales, donde expresó la emoción que le genera formar parte de una saga que ha seguido desde la infancia.

La inspiración de Taylor Swift

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la inspiración detrás del tema. Según la información revelada por Disney y Pixar, “I Knew It, I Knew You” está vinculada emocionalmente a Jessie, la querida vaquera que se convirtió en uno de los personajes más entrañables.

La elección no parece casual. Jessie siempre ha representado algunos de los temas que más han marcado la carrera compositiva de Swift como la nostalgia, el abandono, la resiliencia y el valor de los recuerdos.

Esa conexión emocional habría sido clave para que la cantante desarrollara una pieza especialmente diseñada para acompañar la evolución del personaje en la nueva entrega.

El director Andrew Stanton destacó que Swift comprendió rápidamente la esencia de Jessie y consiguió plasmarla en una canción que encaja perfectamente con el universo emocional de la película.

La canción verá la luz el próximo 5 de junio, apenas unas semanas antes del estreno mundial de la nueva película de Pixar, previsto para junio de 2026.

El regreso de Taylor Swift a sus raíces country

Además de su vínculo con Pixar, el lanzamiento tiene un significado especial para los seguidores de la artista. Diversas fuentes coinciden en que “I Knew It, I Knew You” representará un regreso parcial al sonido country que impulsó los primeros años de su carrera.

La canción fue escrita junto a Jack Antonoff, uno de los colaboradores más cercanos de Swift durante la última década.

Sin embargo, el enfoque musical parece alejarse del pop electrónico que ha dominado gran parte de sus trabajos recientes para abrazar elementos más cercanos a sus orígenes narrativos y acústicos.

Durante las últimas semanas aparecieron anuncios con las iniciales “TS” en ciudades como Los Ángeles, Londres y Ciudad de México, mientras que diferentes pistas digitales alimentaban las teorías sobre una posible colaboración entre la cantante y Pixar.