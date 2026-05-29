Esta es la sentencia que recibió el hombre que planeó el atentado contra Taylor Swift

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Un tribunal austríaco condenó al hombre de 21 años que planeó un atentado terrorista contra uno de los conciertos de Taylor Swift en Viena, un caso que generó alarma y obligó a cancelar varias fechas de la gira “Eras Tour” en 2024.

La sentencia, emitida este 28 de mayo de 2026, marca el cierre de un proceso judicial que mantuvo en alerta a las autoridades europeas y que volvió a poner sobre la mesa los riesgos de ataques extremistas contra eventos masivos como ha ocurrido con otras celebridades de la industria.

El plan que encendió las alarmas en la gira de Taylor Swfit

El condenado, identificado como Beran A., fue hallado culpable de planificar un ataque con armas blancas y explosivos caseros contra asistentes del concierto que iba a celebrarse en el estadio Ernst Happel de Viena.

Según las investigaciones, el acusado había fabricado material explosivo y mantenía vínculos con una célula vinculada al Estado Islámico, además de haber intentado adquirir armas antes del evento.

Las autoridades lograron frustrar el ataque justo a tiempo, deteniendo al sospechoso un día antes del inicio de los conciertos, lo que evitó una posible tragedia de grandes dimensiones.

La alerta de seguridad provocó la decisión sin precedentes de cancelar los tres conciertos que Taylor Swift tenía programados en la capital austríaca. La medida dejó sin espectáculo a decenas de miles de fanáticos y generó un fuerte impacto económico y emocional en la ciudad.

Juicio contra el culpable

Durante el proceso judicial, el acusado admitió haber participado en la planificación del atentado, lo que fue considerado un factor determinante en la sentencia, la cual fue fijada por el juez en 15 años de prisión.

El tribunal también evaluó su relación con redes extremistas y su proceso de radicalización a través de internet, elementos que reforzaron la acusación por terrorismo.

Junto a él, otro implicado recibió una condena de 12 años por su participación en el plan y en otros delitos relacionados con actividades violentas.

Recordemos que, Beran A. fue detenido el 7 de agosto de 2024 luego que se descubriera el plan macabro que llevaría a cabo.