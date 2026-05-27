Bad Bunny se une a las voces oficiales de “Toy Story 5” con este personaje

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No cabe duda de que Bad Bunny ha conquistado cada escenario posible y, ahora, lo hace con su participación en la película animada de Pixar “Toy Story 5”, que llegará a los cines de América Latina el próximo 18 de junio.

La noticia de su incorporación a la producción se dio a conocer en el marco del lanzamiento del tráiler final de la cinta, que también coincidió con la venta al público de las entradas.

¿Cuál es el personaje de Bad Bunny?

El “Conejo Malo” hace su debut como actor de doblaje con el personaje Pizza with Sunglasses en Toy Story, descrito como “sin esfuerzo cool y misterioso”, que hace parte de una comunidad de juguetes desechados en un cobertizo abandonado en el jardín.

Aunque es la primera vez que el artista presta su voz para un papel, su participación en el cine se remonta a 2019, cuando hizo un cameo en “Rápido y Furioso 9”, y siguió en los años posteriores con títulos como “Tren Bala”, “Cassandro”, “Happy Gilmore 2” y su último trabajo en la gran pantalla, “Atrapado Robando”.

Tráiler oficial de “Toy Story 5”

El foco central del adelanto se concentra en la llegada de Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que pone en jaque la convivencia entre los juguetes y su dueña, Bonnie, ahora de ocho años.