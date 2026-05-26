Gerard Piqué aparece en “La Casita” de Bad Bunny y las redes estallan

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El exjugador del FC Barcelona, Gerard Piqué, sorprendió a miles de asistentes al aparecer como invitado especial en “La Casita” de Bad Bunny durante uno de los conciertos más esperados del año en Barcelona.

Las imágenes del empresario junto a Clara Chía disfrutando del show no tardaron en incendiar las redes sociales y reactivar todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

Piqué disfrutó del show de Bad Bunny

La escena ocurrió en el Estadi Olímpic Lluís Companys, donde Bad Bunny arrancó la etapa española de su gira “Debí Tirar Más Fotos World Tour”, una serie de conciertos que ya se convirtió en fenómeno cultural en Europa tras agotar cientos de miles de entradas.

Piqué apareció dentro de la exclusiva zona conocida como “La Casita”, un espacio VIP inspirado en las tradicionales casas puertorriqueñas que forma parte central de la escenografía del artista boricua.

Allí, 'El conejo malo' suele invitar a celebridades, deportistas e influencers para compartir parte del espectáculo junto a él. Aunque la pareja trató de mantener un perfil bajo durante gran parte del concierto, varios asistentes lograron reconocerlos rápidamente y comenzaron a grabar videos.

En las imágenes compartidas por usuarios en redes sociales se ve al ex de Shakira utilizando lentes oscuros y manteniendo una actitud tranquila mientras disfrutaba del espectáculo junto a Clara Chía, quien también optó por un look relajado y discreto.

Sin embargo, la presencia del exfutbolista fue suficiente para convertirlo en uno de los protagonistas inesperados de la noche.

"La Casita", el epicentro VIP de Bad Bunny

La famosa “Casita” se convirtió en uno de los grandes símbolos de la nueva gira del cantante puertorriqueño.

Más allá de funcionar como parte del escenario, el espacio representa un homenaje visual a Puerto Rico y a las raíces culturales que Bad Bunny ha querido destacar en esta nueva etapa artística.

Por ese lugar ya han pasado celebridades como Úrsula Corberó, Ibai Llanos, futbolistas del FC Barcelona e importantes figuras del entretenimiento internacional. Incluso durante el Super Bowl LX, el concepto de “La Casita” también apareció como parte de la presentación del artista.