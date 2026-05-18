Bad Bunny convierte su nombre en marca y lanza colaboración con Zara

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Bad Bunny, una de las figuras latinas más influyentes del planeta, oficializó su colaboración con Zara bajo el nombre “Benito Antonio”, una colección cápsula que toma inspiración directa del universo visual, estético y cultural del cantante puertorriqueño.

El lanzamiento, que llega tras meses de rumores y pistas estratégicamente sembradas, ya despierta conversación global entre fans, fashion lovers y expertos en branding.

La noticia confirma algo que parecía inevitable y es que Bad Bunny ya no solo domina playlists, estadios y campañas publicitarias, sino que consolida su presencia como activo cultural dentro de la industria fashion.

¿Cómo Bad Bunny convirtió su estilo en marca?

Durante los últimos meses, Benito había dejado señales claras. Su aparición en el show de medio tiempo del Super Bowl con looks personalizados de Zara y su posterior presencia en la Met Gala 2026 usando piezas alineadas con esta nueva identidad visual funcionaron como adelanto.

Ahora, esa narrativa aterriza oficialmente con “Benito Antonio”, nombre que hace referencia al nombre real del artista y que busca capitalizar algo más profundo que un simple merchandising como lo es su estética personal como producto cultural.

La colección mezcla prendas oversize, denim desgastado, sudaderas gráficas, sastrería relajada, accesorios llamativos y referencias a la cultura caribeña, streetwear latino y nostalgia Y2K.

Todo bajo una propuesta unisex y accesible, dos conceptos alineados tanto con la identidad pública del cantante como con el ADN comercial de Zara.

Puerto Rico como punto de partida

El lanzamiento no comenzó en Nueva York, París o Madrid. Bad Bunny y Zara eligieron San Juan, Puerto Rico, como primer escenario oficial de la colaboración.

La tienda de Zara en Plaza Las Américas fue transformada en un espacio inmersivo dedicado exclusivamente a la colección, reforzando el mensaje de pertenencia territorial y orgullo boricua que ha marcado toda la narrativa reciente del artista.

La colaboración también representa una jugada estratégica para Zara. Acostumbrada históricamente a colaboraciones más vinculadas al diseño o lujo, la marca española apuesta esta vez por una celebridad musical con una influencia intergeneracional y multicultural.

¿Cuándo sale la colección Benito Antonio?

Según la información confirmada, la colección estará disponible globalmente desde el 21 de mayo en tiendas seleccionadas y en la plataforma oficial de Zara. Actualmente, Puerto Rico cuenta con acceso anticipado tras el lanzamiento físico inicial.

Los precios se mantendrían dentro del rango habitual premium-accessible de Zara, con camisetas, sudaderas, pantalones, chaquetas y accesorios diseñados para captar tanto a fans del artista como consumidores de moda urbana.