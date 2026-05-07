Crecen rumores de amorío entre Bad Bunny y esta famosa cantante

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La Met Gala 2026 no solo dejó looks extravagantes, tendencias de moda y momentos memorables sobre la alfombra roja. En las últimas horas, el evento volvió a convertirse en tendencia global luego de que un video viral colocara a Bad Bunny y a una famosa cantante en el ojo público.

Imágenes que comenzaron a circular masivamente en redes sociales, muestran a dos figuras dentro de una camioneta negra intentando cubrirse de los flashes de los paparazzi al salir del exclusivo evento en Nueva York.

Aunque el clip no ofrece una confirmación visual definitiva, miles de usuarios aseguran que se trataría del cantante puertorriqueño estadounidense, alimentando especulaciones sobre un posible romance.

El video que involucra a Bad Bunny

Todo comenzó con apenas unos segundos de grabación. Sin declaraciones oficiales ni fotografías claras, bastó una salida aparentemente discreta para que las redes construyeran una narrativa completa alrededor de ambos artistas.

El supuesto encuentro entre Bad Bunny y la cantante Sabrina Carpenter se convirtió rápidamente en tendencia internacional. Fanáticos de ambos comenzaron a analizar cuadro por cuadro el material, comparando atuendos, horarios de salida y hasta movimientos corporales.

La conversación se amplificó aún más porque no es la primera vez que ambos son vinculados públicamente. Meses atrás, Carpenter ya había generado conversación tras una interacción con el boricua durante los Grammy 2026.

¿Hay confirmación oficial?

Hasta el momento, ni Bad Bunny ni Sabrina Carpenter han hecho comentarios públicos sobre el video o sobre la naturaleza de su relación. El silencio de ambas estrellas ha provocado aún más especulación entre seguidores y medios de entretenimiento.

Sin embargo, algunos reportes recientes apuntan a que la historia podría haber sido magnificada por redes sociales y que no existiría evidencia concluyente de que ambos abandonaran juntos el evento.

Incluso versiones posteriores señalan que Sabrina habría salido acompañada de amigos, no del dueño de éxitos como “Debí tirar más fotos”.