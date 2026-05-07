Bad Bunny, Messi y Timothée Chalamet encienden la cuenta regresiva del Mundial 2026

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Adidas acaba de subir la temperatura rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 con una campaña publicitaria para el torneo y reunió a Bad Bunny, Lionel Messi y Timothée Chalamet, tres figuras de impacto global.

La campaña, titulada “Backyard Legends”, se desarrolla como un mini cortometraje donde Chalamet toma el rol principal y se convierte en el cerebro detrás de la misión de reclutar a las máximas estrellas para enfrentar a un equipo callejero conocido como “Los Invencibles”.

Bad Bunny fortalece su alianza con Adidas

La aparición de Bad Bunny no es casualidad. El artista puertorriqueño mantiene desde hace años una relación estratégica con Adidas, con múltiples lanzamientos de sneakers y colecciones cápsula que suelen agotarse en minutos.

Sin embargo, esta es la primera vez que el cantante se integra a una campaña oficial vinculada directamente al Mundial, uno de los eventos deportivos más vistos del planeta.

Messi lidera el lado futbolístico del proyecto

Lionel Messi, actual campeón del mundo y una de las figuras insignia de Adidas, encabeza el componente deportivo del anuncio. Su participación refuerza la narrativa aspiracional de la campaña, que mezcla leyendas consagradas con nuevas generaciones.

Además de Messi, el spot suma nombres como Jude Bellingham, Lamine Yamal, Trinity Rodman, Ousmane Dembélé, Pedri, Raphinha, Florian Wirtz y Santiago Giménez.

También aparecen figuras legendarias como David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero, ampliando el alcance nostálgico del comercial.

Timothée Chalamet sorprende como protagonista

La inclusión de Timothée Chalamet es una de las grandes sorpresas de la campaña. El actor, conocido por películas como “Dune” y “Wonka”, se aleja de Hollywood para entrar de lleno en el universo futbolero con una interpretación energética y dramática.

Su presencia confirma la estrategia de Adidas de fusionar cultura pop, cine y deporte para conectar con audiencias más jóvenes y globales. La marca parece entender que el Mundial 2026 no solo será una competencia deportiva, sino también un fenómeno cultural y mediático sin precedentes.