Presentador venezolano habla de la paternidad, tras revelar que es gay

Suscríbete a nuestros canales

Tras contar toda la verdad sobre su orientación sexual, el presentador de “Despierta América” Raúl González habló de la paternidad. En una reciente entrevista el criollo contó de la responsabilidad que presenta convertirse en padre, y criar a un pequeño con valores.

Raúl habló sin tapujos

González compartió hace meses que su corazón se encuentra muy feliz por darse una oportunidad en el amor, sin presiones y juicios de la gente.

Sin embargo, pese a tener mucho amor en su vida, no es una opción convertirse en padre, ahora que las familias homoparentales son parte importante en la sociedad.

Raúl fue muy sincero en revelarle a su compañero Jomari Goyso el por qué le dice no a la paternidad.

“No, siento que no. Ya lo he pensado muchas veces. Ser padre es una responsabilidad muy grande. No, ya tengo mis dos sobrinos y tengo 21 ahijados”, respondió.

Siempre con sinceridad

En este sentido, destacó que siempre ha sido muy honesto con sus parejas de no querer tener hijos, ya que es algo que no desea para su vida.

“En las oportunidades que he tenido pareja, desde un principio digo: 'Yo honestamente yo no quiero tener un hijo. No es fácil traer un hijo al mundo, no lo es para mí'”, comentó.