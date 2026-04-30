Conductor de "Despierta América" sufrió accidento y tuvo que llamar al 911

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Jomari Goyso talento exclusivo del show matutino “Despierta América”, contó en sus redes sociales el accidente que vivió cuando estaba ejercitándose en el gimnasio. El español aseveró que fue una situación dolorosa, al punto de tener que llamar a emergencias para que lo atendieran.

Detalles de la situación

En su perfil de Instagram el conductor destacó que todo comenzó cuando la barra en la que se ejercitaba cayó sobre él, golpeando fuertemente su cabeza.

Goyso se grabó saliendo del gimnasio para ser atendido por emergencias.

En el clip sostenía su mano sobre la cabeza con sangre por una pequeña abertura que el equipo de especialistas supo controlar, brindándole calma y atención.

“Por instinto agarramos el teléfono y fue rápido lo que funciona el 911. En segundos están ahí, ayudando, acompañando. Y eso, sinceramente, es de las grandes cosas que tiene este país”, destacó.

Goyso: "Todo bien"

Informó que tras una revisión le comentaron que todo estaba bien con su cabeza, y que solo fue un leve susto.

Dejó una clara reflexión de lo importante que es vivir el día a día con cuidado y agradecimiento por lo que se tiene.

“Al final, gracias a Dios, no pasó nada grave. Solo un susto. Pero de esos que te despiertan, que te recuerdan que hay que vivir con más conciencia, con más cuidado y agradeciendo por lo que sí tenemos”, escribió.