El presentador venezolano Raúl González se quiebra en plena entrevista

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Los televidentes están acostumbrados a ver el lado carismático del presentador venezolano Raúl González en Despierta América, pero, en medio de una entrevista salió a flote su sensibilidad por uno de los temas más delicados de su vida.

El conductor estuvo como invitado en el podcast de Juancito, un espacio que le brindó la seguridad para hablar sobre los puntos más álgidos de su vida plasmados en su obra La verdad muere de pie.

Aquellos episodios como ocultar su sexualidad por casi 30 años por petición de su padre, el refugio que encontró en la comida desarrollando problemas de peso, fueron los tocados en una conversación emotiva, donde las lágrimas fluyeron solas.

Raúl González rompe en llanto

Para Raúl González todo está perdonado y logró cerrar aquel capítulo con su padre. Al finalizar el show en vivo Desde Cero llegó la gran sorpresa donde volvió a ser aquel niño frágil.

No es para menos, el obsequio incluye a su papá y un mensaje que llegó directo al corazón, pues el espectáculo Juancito se adentra a la vida más privada del entrevistado.

“Eres el mejor hijo del mundo", se lee en el mensaje escrito sobre unas imágenes que muestran a su padre sonriente y orgulloso, viendo a su hijo, representado como un niño, superando todo y siendo feliz.