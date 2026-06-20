Pareja de Daniel Sarcos revela sus secretos para mantener sus glúteos intactos

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La conductora y creadora de contenido, Alessandra Villegas, pareja de Daniel Sarcos, dio detalles de su rutina de entrenamiento enfocada en el fortalecimiento de glúteos, una zona que se ha convertido en una de las más trabajadas dentro del mundo fitness.

Villegas dejó claro que su transformación física no responde a fórmulas mágicas, sino a un trabajo constante basado en ejercicios de fuerza, buena alimentación y disciplina diaria, elementos que se han convertido en tendencia dentro del entrenamiento femenino de alto rendimiento.

El entrenamiento de glúteos que sigue Alessandra

En su rutina, la presentadora apuesta por ejercicios clásicos del entrenamiento funcional y de fuerza, ampliamente recomendados por entrenadores personales para la activación y crecimiento muscular de los glúteos, estos serían:

Movimientos como las sentadillas

El hip thrust

Las estocadas

Este tipo de ejercicios se han popularizado en los últimos años porque activan múltiples grupos musculares al mismo tiempo, especialmente glúteos, piernas y zona lumbar, lo que ayuda no solo a mejorar la estética corporal, sino también la postura y el rendimiento físico general.

Las claves del cambio físico

Uno de los puntos más importantes que se desprende del estilo de entrenamiento que promueve Villegas es la importancia de la técnica correcta y la constancia.

En el mundo del fitness, los expertos coinciden en que la ejecución adecuada de los movimientos es determinante para evitar lesiones y maximizar resultados.

Además, el trabajo progresivo aumentando la intensidad de forma gradual es fundamental para estimular el crecimiento muscular.

Un estilo de vida fitness que inspira a sus seguidores

Más allá del ejercicio, Alessandra Villegas transmite un mensaje centrado en el bienestar integral. Su enfoque combina entrenamiento, descanso y hábitos saludables, reforzando la idea de que el cuerpo se construye con equilibrio y disciplina.

“No tienes que estar bendecida por la genética para tener una buena pompa. Te lo dice una chica delgadita. La pesa se ha convertido en mi mejor amiga”, acotó.

Otros de los consejos que apunta la caraqueña son: