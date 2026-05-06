Pareja de Daniel Sarcos se sincera sobre los 20 años de diferencia

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Alessandra Villegas vive una de sus etapas profesionales más fructíferas, siendo una de las presentadoras oficiales de Hoy Día, programa matutino de Telemundo. Precisamente, en este espacio conversó sobre cómo llevó su relación con 20 años de diferencia con el animador venezolano.

Han pasado 15 años desde que ambos conductores unieron sus vidas y formaron una de las relaciones del medio artístico más sólidas y sin escándalos. Sin embargo, en el inicio del noviazgo lo que generó titulares fue la diferencia de edad, aunque para ellos no ha sido un problema.

Villegas comenzó a salir con Sarcos cuando ella tenía 24, y él, 44. Este tema salió a relucir durante la última transmisión del programa.

Una relación sin problemas

Chiky Bombom fue la responsable de ahondar en detalles. La dominicana cuestionó: “¿Cuántos años tú tenías cuando te metiste con Daniel?”.

Las preguntas no terminaron ahí. La también influencer quiso saber cómo ella se adaptó “porque hay una diferencia de edad, 20 son 20, a veces tú quieres calle arriba, calle abajo y dar alegría a tu cuerpo como Macarena y ellos viven cansados”.

La compañera de Daniel Sarcos fue directa en decir que el venezolano “tiene un alma inmadura”, pese a ser mayor que ella.

“Si usted conoce a Daniel yo no tengo que responder a esa pregunta porque tiene un alma bastante inmadura, entonces estábamos a la par”, soltó.

Por último, agregó que la edad no ha sido un problema en su relación, destacando la energía que exanimador de ‘Super Sábado Sensacional’ ha mantenido en todos estos años. “Eso es cuestión de personalidad. Él es como Peter Pan, nunca envejece. Tenemos 15 años juntos y nos ha ido bien”, puntualizó la conductora.

Sobre su ingreso a ‘Hoy Día’

En un contacto para People en Español, Alessandra Villegas comentó lo afortunada que es por ser parte de la familia de Hoy Día.

“Yo creo que algo bueno debo de haber hecho en mi vida para haber llegado a este equipo de trabajo. La verdad es que me siento bendecida”, expresó la venezolana.