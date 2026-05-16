Alessandra Villegas sin filtros sobre el pasado amoroso de Daniel Sarcos

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La presentadora venezolana Alessandra Villegas habló sin filtro de lo que implica enamorarse de un hombre con un pasado que incluía dos matrimonios previos, dos hijas y hasta nietas.

En el programa Hoy Día de Telemundo, explicó que el reto con Daniel Sarcos no fue solo la diferencia de edad de 20 años, sino integrarse a una compleja dinámica familiar que ya traía con sus exparejas.

Alessandra Villegas lo tiene claro

Con la chispa y honestidad que la caracteriza, Villegas confesó que el inicio no fue nada sencillo. “Mi marido vino con dos hijas, nietas y dos exesposas”, comentó. La empresaria subrayó que uno de los mayores obstáculos en este tipo de relaciones es la falta de firmeza de los hombres para establecerles límites a su pasado.

"Fue muy fuerte. En mi caso, que quizás no es lo común, sentí que los hombres a veces no saben ponerles límites a las exparejas", afirmó.

“El límite lo pones tú, no tu pareja”

La presentadora fue tajante al comparar la situación con las dinámicas familiares en la actualidad. Según su experiencia, la clave en una relación donde cada quien se haga responsable de su círculo previo.

"A tu expareja le tienes que poner los límites tú; decir 'hasta aquí, no te metas'", sentenció.

Alessandra Villegas y su rol como madrastra

Cuando Alessandra Villegas comenzó su historia de amor con Daniel Sarcos, apenas tenía 23 años. Ahora, con la madurez y la inteligencia emocional que brinda la edad, la venezolana reconoce que ser "madrastra" requiere de un equilibrio.

"No puedes pisar el espacio de la mamá, tiene que haber un respeto", puntualizó sobre el tema; así dejó claro cuál es el rol que tiene en la vida de las hijas de su pareja.